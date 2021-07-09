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Новый законопроект МВД может ввести три режима пребывания иностранцев в стране
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Новый законопроект МВД может ввести три режима пребывания иностранцев в стране
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Общество
Новый законопроект МВД может ввести три режима пребывания иностранцев в стране
pixabay.com  /  Free-Photos

Москва, 9 июля. Российские власти могут отказаться от использования разрешений на временное пребывание на территории страны иностранцев. Такой законопроект подготовили в МВД РФ.

В документе предусмотрено три режима пребывания иностранцев в России. Первый режим краткосрочного пребывания. Иностранцы смогут находиться в РФ не более 90 дней суммарно в течение календарного года. Второй режим долгосрочного пребывания. Согласно нему, приезжие будут оставаться в России более 90 дней суммарно в течение календарного года. Однако в этом случае они не будут получать разрешения на постоянное проживание. Наконец третий режим постоянное проживание, которое не будет ограничиваться никакими сроками.

Для нахождения в России иностранные граждане должны будут получить удостоверение единого образца с электронным носителем. Такой документ будет удостоверять личность иностранца в чужой стране на протяжении 10 лет. Претендентам придется сделать дактилоскопию и пройти обследование на предмет наркотической зависимости.

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