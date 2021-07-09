Новый законопроект МВД может ввести три режима пребывания иностранцев в стране

Москва, 9 июля. Российские власти могут отказаться от использования разрешений на временное пребывание на территории страны иностранцев. Такой законопроект подготовили в МВД РФ.

В документе предусмотрено три режима пребывания иностранцев в России. Первый — режим краткосрочного пребывания. Иностранцы смогут находиться в РФ не более 90 дней суммарно в течение календарного года. Второй — режим долгосрочного пребывания. Согласно нему, приезжие будут оставаться в России более 90 дней суммарно в течение календарного года. Однако в этом случае они не будут получать разрешения на постоянное проживание. Наконец третий режим — постоянное проживание, которое не будет ограничиваться никакими сроками.

Для нахождения в России иностранные граждане должны будут получить удостоверение единого образца с электронным носителем. Такой документ будет удостоверять личность иностранца в чужой стране на протяжении 10 лет. Претендентам придется сделать дактилоскопию и пройти обследование на предмет наркотической зависимости.