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Дмитрий Шепелев восхитился мужеством Ольги Бузовой перед зрителями МХАТа
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев восхитился мужеством Ольги Бузовой перед зрителями МХАТа
instagram.com  /  @dmitryshepelev

Москва, 9 июля. Российская телеведущая и певица Ольга Бузова недавно стала звездой во МХАТе, который является одним из главных театров страны.

Многие восприняли такую новость специфично и высказали свои недовольства по этому поводу. Однако иного мнения придерживается телеведущий Дмитрий Шепелев, который восхитился мужеством артистки перед зрителями, передает StarHit. Он отметил, что прежде всего в актере важно не только соответствующее образование, но и харизма.

«Нужно быть бесстрашным человеком, чтобы выйти на сцену понимая, что зрители пришли не наслаждаться ее талантом, а в ожидании ее провала. Если она, конечно, это понимала», отметил ведущий.

Не осталась в стороне и театральный критик и литературовед Капитолина Кокшенева. По ее мнению, людей, выступивших против певицы, возмутила не персона звезды «Дома-2», а куда более глубокая проблема.

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бузова шепелев мхат
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