Сестру первой леди Парагвая с семьей нашли под обломками здания во Флориде

Серфсайд, 9 июля. Тела сестры первой леди Парагвая, ее мужа и одного из детей опознали среди жертв обрушения жилого дома во Флориде. Об этом сообщили местные СМИ.

Судьба еще двоих детей супруги президента Парагвая Марио Абдо Бенитеса Сильваны Лопес Морейры де Абдо не известна. Семья проживала в обрушившемся здании в Серфсайде.

«Я хочу с вашей помощью поделиться с нашими согражданами этой печальной новостью. Были обнаружены тела Софии Лопес Морейры, (ее мужа) Луиса Петтенджилла и младшего сына», — сообщил глава МИД Парагвая Эуклидеса Асеведо.

Операцию по поиску жертв обрушившегося жилого дома ранее завершили во Флориде. Спасатели вели работы на протяжении 14 дней, однако еще не всех пропавших людей удалось найти.