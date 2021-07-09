«Кожа слезала»: директор МакSим Соколова поделилась подробностями своей болезни

Москва, 9 июля. Тяжелая болезнь обрушилась не только на певицу МакSим, но и на членов ее команды. Директор артистки Маргарита Соколова несколько недель провела в больнице.

Женщина потеряла сознание у себя дома на третий день после появления симптомов недомогания. Ее срочно госпитализировали, врачи долгое время боролись за жизнь Соколовой.

«Никогда не забуду как через восемь дней меня девчонки мыли в душе. Я не могла ходить, стоять, сидеть Посадили меня на пол и мыли губкой для посуды. [...] Кожа на лице была припухлой и воспаленной от пота. Поэтому, когда меня мыли, кожа слезала, как бумага. А я плакала: от немощи, от радости, что люди у нас самые человечные на Земле», — написала Соколова в своих соцсетях.

Она поблагодарила врачей, медперсонал и соседок по палате за помощь и поддержку. Директор артистки также заявила, что отныне будет сообщать только положительные новости, будто намекнув на выздоровление МакSим.

Певицу, уже несколько недель находящуюся в тяжелом состоянии, ранее перевезли из частной клиники в бюджетную. Пиар-менеджер звезды Яна Богушевская объяснила, что это связано с наличием необходимых специалистов в государственной больнице.