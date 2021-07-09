Киев, 9 июля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся под контролем США, и президент страны Владимир Зеленский прекрасно это знает, однако он больше занят личными успехами.

Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай назвал украинского лидера «типичным карьеристом». По его словам, власть президента в стране существенно ограничена из-за вмешательства внешних сил, однако Зеленского такой сценарий полностью устраивает, передает «Царьград».

«Реальную ситуацию контролируют США», — уточнил глава Союза добровольцев Донбасса.

Причем колонизация Украины началась уже довольно давно. По словам Бородая, контроль над страной и ее вооруженными силами американцы получили после антиконституционного переворота в Киеве в 2014 году.

Ранее Народная милиция ДНР отчиталась о новых случаях нарушения перемирия в Донбассе украинской стороной. Разведчики обнаружили запрещенную военную технику в населенном пункте Ласточкино.