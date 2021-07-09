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Глава Союза добровольцев Донбасса сравнил Зеленского с карьеристом
Политика
Глава Союза добровольцев Донбасса сравнил Зеленского с карьеристом
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 9 июля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся под контролем США, и президент страны Владимир Зеленский прекрасно это знает, однако он больше занят личными успехами.

Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай назвал украинского лидера «типичным карьеристом». По его словам, власть президента в стране существенно ограничена из-за вмешательства внешних сил, однако Зеленского такой сценарий полностью устраивает, передает «Царьград».

«Реальную ситуацию контролируют США», уточнил глава Союза добровольцев Донбасса.

Причем колонизация Украины началась уже довольно давно. По словам Бородая, контроль над страной и ее вооруженными силами американцы получили после антиконституционного переворота в Киеве в 2014 году.

Ранее Народная милиция ДНР отчиталась о новых случаях нарушения перемирия в Донбассе украинской стороной. Разведчики обнаружили запрещенную военную технику в населенном пункте Ласточкино.

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