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Главный символ Олимпиады доставили в Токио
Global Look Press  /  Yoshio Tsunoda/AFLO

Токио, 9 июля. Олимпийский огонь прошел эстафету в 46 префектурах Японии. Сегодня он достиг своей конечной точки назначения — Токио.

Заключительный этап эстафеты стартовал ровно за две недели до открытия соревнований. Губернатор Токио Юрико Коикэ лично получила олимпийский факел из рук амбассадора эстафеты, участницы трех Паралимпийских игр Аки Тагути, ознаменовав официальное прибытие символа Олимпиады в японскую столицу.

Недавно выяснилось, что соревнования в Токио на всех спортивных объектах пройдут без зрителей. Такое решение власти Японии приняли в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

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япония токио олимпиада олимпийский огонь
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