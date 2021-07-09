Режиссер Звягинцев анонсировал работу над англоязычным фильмом What Happens

Москва, 9 июля. Российский режиссер Андрей Звягинцев готовится снять свой первый фильм на английском языке. Рабочее название будущей ленты — What Happens.

Андрей Звягинцев будет работать над фильмом вместе с кинематографистом Александром Роднянским. Вместе они сняли «Левиафана» и «Нелюбовь». Подробности рассказал продюсер в своем Instagram.

«What Happens станет первым англоязычным фильмом Андрея Звягинцева. Мы в свое время много обсуждали возможность создания англоязычной картины», — отметил Роднянский.

Новый фильм будет посвящен семейной драме о расставании, сочувствии, эмпатии и одиночестве. Лента наполнится тонкими размышлениями о ценностях человеческой жизни, подчеркнул режиссер.

Создатели «Левиафана» задействовали в своей картине скелет огромного морского млекопитающего. Сейчас останки кита вернулись в село Териберка Мурманской области, откуда их увезли семь лет назад. Теперь это новая местная достопримечательность.