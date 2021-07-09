Пассажирка такси пострадала в столкновении трех иномарок в Южно-Сахалинске

Южно-Сахалинск, 9 июля. Три автомобиля столкнулись на Железнодорожной улице в Южно-Сахалинске. Авария произошла около полудня 9 июля.

Участниками столкновения стали Toyota Probox, Nissan X-Trail и Toyota Corolla. Последняя иномарка принадлежала службе такси. По словам очевидцев, травмы в результате ДТП получила пассажирка Corolla, у которой оказалось разбито лицо.

«Во время столкновения в такси сработали подушки безопасности. Переднюю пассажирскую дверь заклинило, ее с трудом открыли», — цитирует одного из очевидцев astv.ru.

Сам таксист едва покинул салон автомобиля, водитель Probox держался за голову. Свидетели происшествия добавили, что на заднем сидении Corolla сидел ребенок, однако он, предположительно, не пострадал.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

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