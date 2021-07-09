Вашингтон, 9 июля. Военно-воздушные силы США провели испытание новой гиперзвуковой ракеты и собрали ценные данные. По словам военных экспертов, время ее полета до Москвы составит 20 минут.

Издание The Drive сообщило, что США узнали силу взрыва, а также масштаб разрушений AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW). Официальные подробности раскрыты не были. Известно лишь, что ракета изготовлена по технологии Lethality Enhanced Ordnance (LEO) и используется с помощью взрывчатого вещества PBXN-110, пишет «Царьград».

Ранее появилась информация, что содержание американских истребителей F-35 оказалось слишком дорогим. По данным аналитиков, при нынешней тенденции расходов к 2036 году у Пентагона не останется средств для поддержания эксплуатации боевых самолетов.