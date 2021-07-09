Военные Национальной армии Колумбии могут быть причастны к убийству Моиза

Богота, 9 июля. Отставных колумбийских военных подозревают в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом сообщил министр обороны южноамериканской страны Диего Молано Апонте.

Интерпол запросил у Колумбии сведения о предполагаемых преступниках. Полиция и армия должна немедленно оказать содействие расследованию.

«Предварительная информация говорит о том, что это граждане Колумбии, отставные служащие Национальной армии», — написал Апонте в своих соцсетях.

Полиция Гаити уже установила личность 28 предполагаемых убийц президента, 26 человек из них являются уроженцами Колумбии. Правоохранительным органом пока удалось задержать только 17 подозреваемых.

Ранее стало известно, что гражданин США числится в списке преступников, причастных к нападению на резиденцию Жовенеля Моиза. В результате этих зверств был убит президент Гаити и тяжело ранена его супруга.