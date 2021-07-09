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Два ракетоносца Ту-160 в ходе учений перелетели к американской границе
Армия
Два ракетоносца Ту-160 в ходе учений перелетели к американской границе
wikipedia.org  /  Alex Beltyukov / CC BY-SA 3.0

Анадырь, 9 июля. Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 в ходе учений перелетели из Саратовской области на чукотский аэродром «Анадырь». База находится недалеко от морской границы с США.

Согласно информации Минобороны России, все прошло в штатном порядке. Летный состав преодолел в общей сложности порядка семи тысяч километров. На это потребовалось около семи часов.

«Перелет на аэродром Анадырь экипажей Ту-160 это один из эпизодов, проводимых в ходе плановых летно-тактических учений с авиационными частями дальней авиации», заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Ту-160 совершают подобные перелеты на Чукотку уже несколько лет подряд. Участие в маневрах принимают также и Ту-95МС. Экипажам в ходе учений предстоит отработать перебазирование авиации на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой, боевое применение средств поражения целей на земле.

Недавно болгарский генерал Валентин Цанков предупредил о возможном военном столкновении России и НАТО. Обстановка в Черном море напомнила ему сценарий Второй мировой войны.

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