Два ракетоносца Ту-160 в ходе учений перелетели к американской границе

Анадырь, 9 июля. Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 в ходе учений перелетели из Саратовской области на чукотский аэродром «Анадырь». База находится недалеко от морской границы с США.

Согласно информации Минобороны России, все прошло в штатном порядке. Летный состав преодолел в общей сложности порядка семи тысяч километров. На это потребовалось около семи часов.

«Перелет на аэродром Анадырь экипажей Ту-160 — это один из эпизодов, проводимых в ходе плановых летно-тактических учений с авиационными частями дальней авиации», — заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Ту-160 совершают подобные перелеты на Чукотку уже несколько лет подряд. Участие в маневрах принимают также и Ту-95МС. Экипажам в ходе учений предстоит отработать перебазирование авиации на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой, боевое применение средств поражения целей на земле.

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