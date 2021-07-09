Власти Калифорнии попросили американцев экономить воду из-за засухи

Сакраменто, 9 июля. Западное побережье США охватила засуха. В связи с этим жителей штата Калифорния призвали сократить потребление воды.

Продолжительная жара активно истощает уровень воды в резервуарах. Текущие запасы власти намерены направить на нужды сельского хозяйства, рыболовства и обеспечение граждан питьевым ресурсом. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом попросил американцев принимать короткий душ, реже пользоваться посудомоечными машинами и поливать газон.

Сейчас на 86% территории штата действует режим чрезвычайных мер. В регионах, которые затронул режим, существуют строгие ограничения на использование воды.

Синоптики ранее предупредили о рекордной засухе на территории Москвы. Текущий июль в столице может стать самым засушливым за последние 55 лет метеонаблюдений.