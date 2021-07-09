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Поклонники Жанны Фриске обнаружили новую мистическую причину смерти певицы

  /   Обновлено: 09 июля 2021 04:57
Шоу-бизнес
Поклонники Жанны Фриске обнаружили новую мистическую причину смерти певицы
jeannefriske.com  /  Официальный сайт Жанны Фриске

Москва, 9 июля. Известная певица Жанна Фриске могла бы 8 июля праздновать 47-й день рождения, но судьба распорядилась иначе. Артистка скончалась 15 июня 2015-го года от глиобластомы.

В этот день многие поклонники знаменитости начали в очередной раз утверждать, что скоропостижная смерть Фриске связана со съемками в российском фильме «Ночной дозор». В нем исполнительница сыграла роль ведьмы по имени Алиса, которая искала свое счастье и пыталась избавиться от оков зла.

Некоторые фанаты заметили схожесть судьбы лирического персонажа и певицы. В жизни Фриске также долго не могла обрести семейного счастья, пока не встретила телеведущего Дмитрия Шепелева, от которого родила сына Платона. Однако пара не стремилась официально оформлять отношения.

Кроме того, звезда частично повторила судьбу жены одного из актеров фильма, которым являлся Константин Хабенский. Его супруга также умерла из-за онкологического заболевания после рождения сына.

Ранее отец Жанны Фриске рассказал, как семья переживает годовщину ее смерти. На протяжении двух лет артистка боролась со страшной опухолью головного мозга, но в итоге болезнь взяла верх.

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Жанна Фриске день рождения ночной дозор
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