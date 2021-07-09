Ушедшая от молодого любовника пенсионерка из США ищет нового избранника в Tinder

Нью-Йорк, 9 июля. Пожилая жительница Нью-Йорка в возрасте 89 лет рассталась со своим 39-летним любовником и приступила к поиску нового избранника при помощи приложения Tinder.

Страсть к молодым мужчинам американка начала испытывать после развода с мужем в 1984 году. Женщина дала себе обещание крутить романы только с юными любовниками, передает The Sun. Недавно она завершила отношения с очередным бойфрендом и приступила к поиску нового.

«Теперь я снова могу ходить на свидания и заниматься любовью!» — отметила пожилая сердцеедка.

Чтобы ускорить поиски любви, американка приступила к изучению современных технологий. Она начала использовать Tinder, где за короткое время познакомилась с тремя мужчинами. Женщина утверждает, что она не упустила возможности переспать с молодыми поклонниками.

Бывшая возлюбленная актера Бена Аффлека недавно закрутила роман с директором Tinder. Как сообщило издание Page Six, пара познакомилась благодаря общим друзьям.