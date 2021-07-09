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Газзаев назвал рискованным решение об отставке Черчесова
Спорт
Газзаев назвал рискованным решение об отставке Черчесова
rfs.ru  /  Российский футбольный союз

Москва, 9 июля. Увольнение Станислава Черчесова с должности главного тренера сборной России по футболу может сказаться на качестве выступления команды на предстоящем чемпионате мира.

Решение отправить Черчесова в отставку всего за год до соревнований является рискованным, заявил бывший главный тренер сборной России, а ныне депутат Государственной Думы Валерий Газзаев. Это связано с поведением нового наставника сборной.

«Принимать решение за год до начала чемпионата мира достаточно рискованно, потому что новый тренер, который придет, поставит какие-то определенные условия, чтобы продемонстрировать свои возможности. Не знаю, насколько такое решение оправдано сегодня», заявил Газзаев.

Телеведущий и журналист Владимир Познер ранее раскритиковал решение об увольнении Станислава Черчесова. По его мнению, проблема неудачи сборной России кроется в отсутствии футбола в стране.

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