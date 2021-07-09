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НАТО и Украина провели операцию по уничтожению «квазиреспублики»
Политика
НАТО и Украина провели операцию по уничтожению «квазиреспублики»
facebook.com  /  ВМС ЗС України

Киев, 9 июля. Командование ВСУ и страны-участницы НАТО во время учений Sea Breeze 2021 отработали уничтожение «квазиреспублики», схожее на подавление выступлений в Донбассе в 2014 году.

В пресс-службе Военно-морских сил Украины передали, что данная «операция по стабилизации кризисного региона» состоялась в Одесской области. Для таких маневров украинские формирования были разделены на четыре тактические группы, а также группу огневого поражения.

«По легенде учений, незаконные вооруженные формирования захватили органы государственной власти и обустроили ряд лагерей, блокпостов для контроля транспортных путей, аэродромов и важных объектов инфраструктуры с целью создания квазиреспублики», следует из заявления в соцсети.

Военные маневры Sea Breeze 2021 с участием Североатлантического альянса и его партнеров проходят в Черном море. Учения начались 28 июня и продлятся до 10 июля.

Тем временем в ходе Sea Breeze 2021 ВСУ отработали также противодействие сопротивлению мирных жителей. В этой операции участвовали дополнительно грузинские, молдавские и американские военные.

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украина всу нато sea breeze 2021
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