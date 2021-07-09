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Минэк сообщил о создающем риск незаконного отъема жилья у должников прецеденте
Общество
Минэк сообщил о создающем риск незаконного отъема жилья у должников прецеденте
pixabay.com  /  Photo Mix

Москва, 9 июля. Новые схемы по отъему жилья могут появиться в России после первого случая продажи единственного жилья должника. Об этом предупредили специалисты Минэкономразвития.

Пятикомнатную квартиру жителя Екатеринбурга продали из-за 20-миллионного долга. Жилье реализовали за 8,25 миллиона рублей и выдали ключи от нового дома с одной комнатой. Провести эту процедуру позволили внесенные в правоприменение Конституционным судом коррективы, передают «Известия».

Новые правила позволяют отнимать у должников жилье, площадь которого превышает региональные нормы. Заместитель министра экономического развития Илья Торосов предупредил, что изменения могут быть опасными.

«Каждая норма должна быть максимально взвешенной и учитывать результаты комплексной оценки возможных последствий. Законопроект должен содержать четкие и действительно справедливые критерии, какое жилье считается роскошным и в каких случаях его можно изъять», заявил Торосов.

Доктор юридических наук, почетный адвокат России Людмила Айвар ранее рассказала, при каких условиях должник может лишиться жилья. Потерять единственный дом могут обладатели дорогостоящей недвижимости.

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