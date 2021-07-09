Минэк сообщил о создающем риск незаконного отъема жилья у должников прецеденте

Москва, 9 июля. Новые схемы по отъему жилья могут появиться в России после первого случая продажи единственного жилья должника. Об этом предупредили специалисты Минэкономразвития.

Пятикомнатную квартиру жителя Екатеринбурга продали из-за 20-миллионного долга. Жилье реализовали за 8,25 миллиона рублей и выдали ключи от нового дома с одной комнатой. Провести эту процедуру позволили внесенные в правоприменение Конституционным судом коррективы, передают «Известия».

Новые правила позволяют отнимать у должников жилье, площадь которого превышает региональные нормы. Заместитель министра экономического развития Илья Торосов предупредил, что изменения могут быть опасными.

«Каждая норма должна быть максимально взвешенной и учитывать результаты комплексной оценки возможных последствий. Законопроект должен содержать четкие и действительно справедливые критерии, какое жилье считается роскошным и в каких случаях его можно изъять», — заявил Торосов.

Доктор юридических наук, почетный адвокат России Людмила Айвар ранее рассказала, при каких условиях должник может лишиться жилья. Потерять единственный дом могут обладатели дорогостоящей недвижимости.