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Доктор Костинов объяснил необходимость повторной вакцинации россиян

  /   Обновлено: 09 июля 2021 05:30
Общество
Доктор Костинов объяснил необходимость повторной вакцинации россиян
Федеральное агентство новостей

Москва, 9 июля. Ревакцинация российских жителей от COVID-19 необходима для повышения защиты перед новыми мутациями вируса. Об этом сообщил доктор Михаил Костинов.

Прежде всего такую процедуру следует пройти россиянам, которые вакцинировалось более полугода назад. Подобная предосторожность поможет уберечь организм от заболевания новыми штаммами COVID-19, передает радио Sputnik.

«Коронавирусная инфекция еще бунтует, она еще сохраняет свое действие. Никто не знает, как человек, который имеет антитела, защищен от этой инфекции. Вот это остается загадкой», объяснил специалист.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале ревакцинации от коронавируса нового типа в столичных поликлиниках. На процедуру можно записаться с 5 июля.

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здоровье вакцинация коронавирус
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