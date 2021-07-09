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Дизайнеры переосмыслили внешность универсала ВАЗ-2104
Общество
Дизайнеры переосмыслили внешность универсала ВАЗ-2104
wikipedia.org  /  Torsten Maue / CC BY 2.0

Москва, 9 июля. Группа независимых дизайнеров показала свое видение снятой с производства «четверки». Художники сохранили узнаваемые черты и добавили современные элементы.

На рендере от «auto.mail.ru» сохранились знакомые всем рубленные формы кузова, но передок получил новый «Х-дизайн» от актуальных моделей Lada. Стандартные прямоугольные фары заменены современной светодиодной оптикой, а пластиковые бамперы окрашены в цвет авто.

Обновленный универсал имел бы достаточно высокий клиренс и 17-дюймовые диски от Lada Vesta Cross. На боковых зеркалах установлены светодиодные «поворотники», а арки защищены тонкими накладками. Задние фонари сохранили прямоугольную форму, однако они также составляют части «иксов».

Недавно стало известно о планах Ростеха и Студии Артемия Лебедева создать светофор с одним экраном. Его также можно будет использовать как интерактивный дорожный знак.

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дизайн лада рендер четверка
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