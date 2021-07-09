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Элитное подразделение МЧС России может начать оказывать коммерческие услуги
Общество
Элитное подразделение МЧС России может начать оказывать коммерческие услуги
mchs.gov.ru  /  Пресс-служба МЧС России

Москва, 9 июля. ФГКУ «Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд» может коснуться ряд изменений. Соответствующий план предложил замглавы МЧС Андрей Гуревич.

Он направил письмо руководителю ведомства Евгению Зиничеву, в котором выдвинул инициативу по реорганизации «Центроспаса» из казенного предприятия в бюджетное. Элитное подразделение сможет оказывать платные услуги и зарабатывать на этом до 74 млн рублей в год, передают «Известия».

Реформа поможет улучшить материальную базу «Центроспаса» и получить дополнительные средства на оборудование и обучение. Сроки реализации изменений пока не известны. Подразумевается, что подразделение будет заниматься эвакуацией, сопровождением пациентов, обследовать подводные объекты, сопровождать туристов и дежурить на массовых мероприятиях.

Сотрудники МЧС и водолазы ранее обследовали 25 километров береговой линии в районе крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке. Спасатели продолжают поиски тел погибших и фрагментов воздушного судна.

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