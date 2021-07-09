Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июля 04:45
04:39
Общество
Минэк сообщил о создающем риск незаконного отъема жилья у должников прецеденте
04:26
Общество
Дизайнеры переосмыслили внешность универсала ВАЗ-2104
04:25
Общество
Доктор Костянов объяснил необходимость повторной вакцинации россиян
04:04
Общество
Элитное подразделение МЧС России может начать оказывать коммерческие услуги
04:00
Общество
Отказ надеть маску в самолете обернулся американцу штрафом в 10 тысяч долларов
03:51
Общество
Сомелье Смолин дал советы по правильному хранению алкоголя в квартире
03:50
Происшествия
Сильное землетрясение произошло в Калифорнии
03:49
Происшествия
Житель Кабардино-Балкарии выжил после проникающего ножевого ранения глаза
03:44
Технологии
Dodge выпустит первый маслкар на электрической тяге
03:44
Экономика
Волевое решение России отказаться от доллара вызвало восхищение у китайцев
Все новости

Отказ надеть маску в самолете обернулся американцу штрафом в 10 тысяч долларов
Общество
Отказ надеть маску в самолете обернулся американцу штрафом в 10 тысяч долларов
pixabay.com  /  PD

Вашингтон, 9 июля. Житель США летел в Аризону из Юты. Бортпроводники просили его надеть маску, но пассажир начал вести себя агрессивно, сообщили в Агентстве по гражданской авиации.

Инцидент произошел 27 февраля. Экипаж воздушного судна напоминал пассажиру о необходимости носить маску на протяжении всего полета. Но он регулярно стягивал ее с носа, как только бортпроводница отходила от его места. В результате нарушителя оштрафовали более чем на 10 тысяч долларов.

После нескольких попыток заставить надеть маску между пассажиром и стюардессой произошел конфликт. Он не стал заполнять протокол о нарушениях, отказался предоставить удостоверение личности, прикасался к бортпроводнице и винил ее в агрессии. Женщина испугалась, добавили в регуляторе.

На борту самолета происходят различные случаи неадекватного поведения со стороны пассажиров. Так мужчина, летевший из Атланты, пытался сойти с воздушного судна до его приземления в аэропорту.

Вернуться назад

самолет штраф маска
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru