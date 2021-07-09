Отказ надеть маску в самолете обернулся американцу штрафом в 10 тысяч долларов

Вашингтон, 9 июля. Житель США летел в Аризону из Юты. Бортпроводники просили его надеть маску, но пассажир начал вести себя агрессивно, сообщили в Агентстве по гражданской авиации.

Инцидент произошел 27 февраля. Экипаж воздушного судна напоминал пассажиру о необходимости носить маску на протяжении всего полета. Но он регулярно стягивал ее с носа, как только бортпроводница отходила от его места. В результате нарушителя оштрафовали более чем на 10 тысяч долларов.

После нескольких попыток заставить надеть маску между пассажиром и стюардессой произошел конфликт. Он не стал заполнять протокол о нарушениях, отказался предоставить удостоверение личности, прикасался к бортпроводнице и винил ее в агрессии. Женщина испугалась, добавили в регуляторе.

На борту самолета происходят различные случаи неадекватного поведения со стороны пассажиров. Так мужчина, летевший из Атланты, пытался сойти с воздушного судна до его приземления в аэропорту.