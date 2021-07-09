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Сильное землетрясение произошло в Калифорнии
Происшествия
Сильное землетрясение произошло в Калифорнии
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Маркливилл, 9 июля. Подземные толчки магнитудой 5,9 балла по шкале Рихтера были зафиксированы в США, штате Калифорния. Об этом сообщила Геологическая служба страны.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 32 километрах к юго-востоку от населенного пункта Маркливилл. Очаг подземных толчков залегал на глубине почти десять километров. Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует.

Недавно сейсмическая активность была зафиксирована на юго-западе Тихого океана недалеко от Соломоновых островов. Землетрясение произошло в ночь на 7 июля. Его магнитуда составила 5,3 балла по шкале Рихтера.

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