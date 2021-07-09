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Житель Кабардино-Балкарии выжил после проникающего ножевого ранения глаза
Происшествия
Житель Кабардино-Балкарии выжил после проникающего ножевого ранения глаза
pixabay.com

Нальчик, 9 июля. Нож по рукоятку вошел в глаз мужчины в Кабардино-Балкарии. Врачи Республиканской клинической больницы провели успешную операцию по спасению пострадавшего.

Пациента госпитализировали в тяжелом состоянии с проникающим ранением глазницы и черепа. Медики обследовали мужчину, поставили диагноз и прооперировали.

«Проникающее ножевое ранение правой орбиты, полости черепа субарахноидально-паренхиматозное кровоизлияние в правой лобно-височной области с прорывом крови в желудочковую систему. Перелом задней стенки правой орбиты со смещением фрагментов. Инородное тело правой орбиты, полости черепа», говорится в сообщении.

Первым делом врачи извлекли из глаза пациента нож. Происходящее сняли на камеру и выложили в аккаунт больницы в соцсетях. После того как глазницу освободили, врачи провели наружное дренирование желудочковой системы головного мозга. Мужчина жив и находится в стабильном состоянии.

Хирурги Архангельской областной больницы ранее провели сложную операцию на позвоночнике пожилого мужчины. При поступлении в медучреждение мужчина уже не мог шевелить конечностями, но после операции начал активно восстанавливаться.

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нож хирурги глаз
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