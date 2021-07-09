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Сомелье Смолин дал советы по правильному хранению алкоголя в квартире

  /   Обновлено: 09 июля 2021 03:51
Общество
Сомелье Смолин дал советы по правильному хранению алкоголя в квартире
pixabay.com  /  Sharmant

Москва, 9 июля. Создать условия для длительного хранения алкоголя в квартире можно, если знать несколько специальных правил. Советами поделился сомелье Сергей Смолин.

Правила хранения зависят от вида спиртного. Крепкие напитки можно держать в обычном шкафу на протяжении нескольких лет за счет высокого градуса в них, передает РИА Недвижимость.

«Хранить бутылки с любым алкоголем в горизонтальном положении крайне не рекомендуется, поскольку контакт со спиртом не лучшим образом влияет на состояние пробки», отметил специалист.

Вина представляют собой более «хрупкие» напитки, и колебания температуры для них губительны. Идеальными условиями для игристых и тихих являются 12-14 градусов по Цельсию, влажность 60%, отсутствие прямых солнечных лучей и тряски, добавил сомелье.

Биохимики из Аделаидского университета нашли способ улучшить вкусовые качества и аромат французских вин. Ученые вырастили несколько лоз винограда, а затем ускоряли и замедляли процессы созревания плодов. Такой процесс оказался благотворным для напитка.

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алкоголь хранение сомелье
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