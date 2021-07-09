Dodge выпустит первый маслкар на электрической тяге

Хайленд-Парк, 9 июля. Компания Dodge планирует к 2024 году выпустить на автомобильный рынок первый в истории электрический маслкар.

Согласно новой глобальной стратегии концерна Stellantis, к указанному сроку будут разработаны четыре модульных платформы и собственные аккумуляторы. Пока что никаких подробностей о будущем автомобиле нет, однако известно, что он будет позиционироваться как eMuscle, то есть маслкар на электротяге.

Dodge таким образом собирается исполнить главную мечту клиентов и предложить им очень быструю машину с новыми технологиями. Есть вероятность, что она окажется мощнее актуального Dodge Challenger SRT Super Stock. Его V8 сегодня выдает 818 лошадиных сил в стоке. Основой новинки станет одна из четырех модульных платформ: STLA Small, STLA Medium, STLA Large и STLA Frame с новыми аккумуляторами разной емкости, которые способны предоставить водителям более полутысячи километров хода.

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