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Экономика
Волевое решение России отказаться от доллара вызвало восхищение у китайцев
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Волевое решение России отказаться от доллара вызвало восхищение у китайцев
Экономика
Волевое решение России отказаться от доллара вызвало восхищение у китайцев
pixabay.com  /  qimono

Пекин, 9 июля. Доля доллара в России сократилась до нуля. Такое решение Минфина РФ восхитило читателей китайского портала «Гуаньча».

Ресурс опубликовал материал об обновлении структуры российского Фонда национального благосостояния и его дедолларизации. Так, доля доллара уменьшилась до нуля, фунта до пяти процентов. При этом доля евро увеличилась до 39,7%, а юаня до 30,4%.

Такое решение удивило читателей портала. Они отметили, что Россия начала постепенно реализовывать те слова, которые были сказаны ранее. По мнению некоторых пользователей Сети, в будущем Китай будет сотрудничать с РФ в этом ключе.

«Любое поведение, которое может противостоять гегемонии доллара, я поддерживаю обеими руками, соответственно, и Россию, которая находится в авангарде!» отметил один из читателей.

Китайцы призвали десятки других стран поступить таким же образом. Некоторые назвали поступок Москвы «дерзким», а сам шаг хорошим стартом и уроком для западных стран.

Недавно руководитель Центра политэкономических исследований института нового общества Василий Колташов рассказал, почему КНР так интересуется отказом РФ от национальной валюты США. По его словам, Пекин надеется, что Москва будет поддерживать китайский юань.

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доллар дедолларизация Гуаньча
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