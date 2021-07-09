Российский ученый Авдеев спрогнозировал появление «второй Луны»

Москва, 9 июля. «Вторая Луна» может появиться в ближайшие десятки-сотни тысяч лет. Причиной такого космического явления станет взрыв звезды Бетельгейзе.

Такого мнения придерживается сотрудник Астрокосмического центра Физического института Академии наук Вячеслав Авдеев. Специалист провел лекции в Московском планетарии и рассказал подробности ожидаемого взрыва, передает ТАСС.

«Яркость звезды будет как полная Луна на небе. Она будет видна днем, она будет видна красиво ночью», — объяснил ученый.

Ранее Роскосмос опубликовал рассекреченные переговоры экипажа корабля «Союз-11» в годовщину гибели космонавтов. Из опубликованных материалов можно узнать, как астронавты готовились к старту.