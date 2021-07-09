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Российский ученый Авдеев спрогнозировал появление «второй Луны»
Наука
Российский ученый Авдеев спрогнозировал появление «второй Луны»
piqsels.com  /  piqsels

Москва, 9 июля. «Вторая Луна» может появиться в ближайшие десятки-сотни тысяч лет. Причиной такого космического явления станет взрыв звезды Бетельгейзе.

Такого мнения придерживается сотрудник Астрокосмического центра Физического института Академии наук Вячеслав Авдеев. Специалист провел лекции в Московском планетарии и рассказал подробности ожидаемого взрыва, передает ТАСС.

«Яркость звезды будет как полная Луна на небе. Она будет видна днем, она будет видна красиво ночью», объяснил ученый.

Ранее Роскосмос опубликовал рассекреченные переговоры экипажа корабля «Союз-11» в годовщину гибели космонавтов. Из опубликованных материалов можно узнать, как астронавты готовились к старту.

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космос луна звезда
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