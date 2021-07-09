Жертвами крушения самолета в Швеции стали девять человек

Эребру, 9 июля. Девять человек погибли в результате крушения самолета с парашютистами вблизи шведского города Эребру. Об этом передает издание Aftonbladet со ссылкой на правоохранительные органы.

Всего на борту самолета находились восемь парашютистов и один пилот. Крушение воздушного судна произошло в нескольких сотнях метров от взлетно-посадочной полосы. После падения самолет загорелся.

СМИ ранее сообщали как минимум об одном пострадавшем в результате авиакатастрофы в Швеции. Пожар, возникший после аварии, удалось ликвидировать.