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Жертвами крушения самолета в Швеции стали девять человек

  /   Обновлено: 09 июля 2021 04:24
Происшествия
Жертвами крушения самолета в Швеции стали девять человек
inforeactor.ru  /  Жирнова Елена

Эребру, 9 июля. Девять человек погибли в результате крушения самолета с парашютистами вблизи шведского города Эребру. Об этом передает издание Aftonbladet со ссылкой на правоохранительные органы.

Всего на борту самолета находились восемь парашютистов и один пилот. Крушение воздушного судна произошло в нескольких сотнях метров от взлетно-посадочной полосы. После падения самолет загорелся.

СМИ ранее сообщали как минимум об одном пострадавшем в результате авиакатастрофы в Швеции. Пожар, возникший после аварии, удалось ликвидировать.

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