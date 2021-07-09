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Американская супермодель Белла Хадид показала своего возлюбленного
Шоу-бизнес
Американская супермодель Белла Хадид показала своего возлюбленного
instagram.com  /  @bellahadid

Канны, 9 июля. Популярная американская модель Белла Хадид раскрыла личность своего нового возлюбленного. Им оказался фотограф и создатель обложек музыкальных альбомов Марк Калман.

Многие пользователи соцсетей и фанаты звезды пытались долгое время определить, с кем на сегодняшний день модель находится в отношениях. Подозрения и сомнения поклонников были развеяны снимком Беллы на личной странице в Instagram. На нем дива предстала в обнимку со своей второй половинкой.

Сейчас влюбленные покоряют просторы Каннов, где стартовал ежегодный кинофестиваль. Хадид не перестает радовать подписчиков свежими фотографиями с Лазурного Берега. На одной из таких подборок она решила опубликовать снимок с Калманом. Однако модель не собиралась привлекать к новым отношениям лишнего внимания, поэтому поместила фото в самый конец «карусели», подписав: «Лучшее время в моей жизни. Здоровая, любимая и с работой».

Однако многие следят не только за личной жизнью знаменитости, но и за ее необычными образами, которые в последнее время стали более откровенными. Особенно модели удалось обратить внимание на свой новый стиль топом с вырезом в виде пятиугольника на груди.

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роман белла хадид марк калман
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