Болгарский генерал Цанков предупредил о возможной войне России и НАТО

София, 9 июля. Ситуация в Черном море напоминает обстановку на советско-германской границе перед началом Второй мировой войны. Об этом заявил болгарский бригадный генерал Валентин Цанков.

Черное море стало местом прямого контакта военно-морских сил России и НАТО. Регулярные учения, проходящие там, позволяют обеим сторонам набираться опыта, максимально приближенного к боевым действиям, отметил эксперт.

Генерал выразил уверенность, что США и НАТО при помощи учений Sea Breeze 2021 пытаются показать России свою позицию по непризнанию Крыма. Россия воспринимает это как угрозу и реагирует соответствующе, пишет «Царьград».

«Отсюда и обострение отношений, эскалация напряженности и постоянная готовность нажать на курок», — сказал Цанков.

Военные учения Sea Breeze проходят в акватории Черного моря недалеко от Крыма. В них участвуют представители 32 стран. В ответ на такой дерзкий ход Россия провела свои маневры. Причем сделано это было в 55 километрах от Гавайских островов.