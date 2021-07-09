Воздушный шар рухнул на дом и покалечил людей в Новой Зеландии

Веллингтон, 9 июля. Минимум 11 человек получили травмы разной степени тяжести после падения воздушного шара на дом в Новой Зеландии. Об этом сообщила местная газета NZ Herald.

Происшествие случилось на Южном острове. Как передают журналисты, воздушный шар рухнул вблизи населенного пункта Эрроутаун.

В результате ЧП два человека были госпитализированы на вертолетах с серьезными телесными повреждениями. Один человек получил травмы средней степени тяжести, восемь остальных отделались легкими повреждениями. Все пострадавшие были доставлены в госпиталь.

Тем временем в Швеции произошла страшная авиакатастрофа с самолетом парашютистов. Известно, что в результате происшествия погибли несколько человек.