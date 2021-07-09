Госдеп назвал даты визита спецпредставителя президента США по климату в Москву

Вашингтон, 9 июля. Спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри прилетит в Россию в период с 12 по 15 июля. Об этом сообщил Госдепартамент.

Керри впервые посетит Москву в новой должности. Он встретится со спецпредставителем президента России по связям с международными организациями Анатолием Чубайсом и коллегой по вопросам климата Русланом Эдельгериевым.

«Спецпосланник президента США по климату Джон Керри посетит Москву 12-15 июля, чтобы обсудить с представителями российского правительства различные вопросы наращивания мировой повестки в сфере климата», — сообщили в Госдепе.

Джон Керри во время встречи с Русланом Эдельгериевым намерен обсудить реализацию Парижского соглашения по климату и возможность сотрудничества сразу по нескольким направлениям. Спецпредставитель американского президента уже неоднократно посещал Россию в качестве госсекретаря США.