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Госдеп назвал даты визита спецпредставителя президента США по климату в Москву
Политика
Госдеп назвал даты визита спецпредставителя президента США по климату в Москву
state.gov  /  U.S. Department of State

Вашингтон, 9 июля. Спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри прилетит в Россию в период с 12 по 15 июля. Об этом сообщил Госдепартамент.

Керри впервые посетит Москву в новой должности. Он встретится со спецпредставителем президента России по связям с международными организациями Анатолием Чубайсом и коллегой по вопросам климата Русланом Эдельгериевым.

«Спецпосланник президента США по климату Джон Керри посетит Москву 12-15 июля, чтобы обсудить с представителями российского правительства различные вопросы наращивания мировой повестки в сфере климата», сообщили в Госдепе.

Джон Керри во время встречи с Русланом Эдельгериевым намерен обсудить реализацию Парижского соглашения по климату и возможность сотрудничества сразу по нескольким направлениям. Спецпредставитель американского президента уже неоднократно посещал Россию в качестве госсекретаря США.

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Джон Керри сша климат
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