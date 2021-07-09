Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июля 04:44
04:39
Общество
Минэк сообщил о создающем риск незаконного отъема жилья у должников прецеденте
04:26
Общество
Дизайнеры переосмыслили внешность универсала ВАЗ-2104
04:25
Общество
Доктор Костянов объяснил необходимость повторной вакцинации россиян
04:04
Общество
Элитное подразделение МЧС России может начать оказывать коммерческие услуги
04:00
Общество
Отказ надеть маску в самолете обернулся американцу штрафом в 10 тысяч долларов
03:51
Общество
Сомелье Смолин дал советы по правильному хранению алкоголя в квартире
03:50
Происшествия
Сильное землетрясение произошло в Калифорнии
03:49
Происшествия
Житель Кабардино-Балкарии выжил после проникающего ножевого ранения глаза
03:44
Технологии
Dodge выпустит первый маслкар на электрической тяге
03:44
Экономика
Волевое решение России отказаться от доллара вызвало восхищение у китайцев
Все новости

Разработчики космического ядерного буксира «Зевс» озвучили его способности

  /   Обновлено: 09 июля 2021 03:47
Наука
Разработчики космического ядерного буксира «Зевс» озвучили его способности
esa.int

Москва, 9 июля. Российский космический ядерный буксир «Зевс» может применять лазер. Об этом следует из материалов разработчика комплекса КБ «Арсенал».

Создание ядерного буксира является одним из самых масштабных проектов Роскосмоса. С его помощью на соседние планеты намерены запустить космические аппараты. Благодаря «Зевсу» время в пути будет существенно сокращено.

«Зевс» потенциально способен атаковать системы управления. Кроме того, он может совершать атаку на системы разведки, связи и навигации. Кроме того, ядерный буксир будет применять лазер, сообщается в документах «Арсенала».

Недавно стало известно, что предприятие Роскосмоса Центр Келдыша будет испытывать холодильник-излучатель для «Зевса». Испытания пройдут на борту МКС.

Вернуться назад

испытания ядерный буксир зевс
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru