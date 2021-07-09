Разработчики космического ядерного буксира «Зевс» озвучили его способности

Москва, 9 июля. Российский космический ядерный буксир «Зевс» может применять лазер. Об этом следует из материалов разработчика комплекса КБ «Арсенал».

Создание ядерного буксира является одним из самых масштабных проектов Роскосмоса. С его помощью на соседние планеты намерены запустить космические аппараты. Благодаря «Зевсу» время в пути будет существенно сокращено.

«Зевс» потенциально способен атаковать системы управления. Кроме того, он может совершать атаку на системы разведки, связи и навигации. Кроме того, ядерный буксир будет применять лазер, сообщается в документах «Арсенала».

Недавно стало известно, что предприятие Роскосмоса Центр Келдыша будет испытывать холодильник-излучатель для «Зевса». Испытания пройдут на борту МКС.