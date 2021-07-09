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Познер назвал главную проблему российского футбола
Спорт
Познер назвал главную проблему российского футбола
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 9 июля. Телеведущий и журналист Владимир Познер прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу.

Проблема заключается не в специалисте, а в уровне подбора игроков. Замена тренерской позиции едва-ли как то повлияет на результаты команды, отметил Познер.

«В этом и вся проблема, у нас нет футбола. Кого поставить новым тренером? Это ничего не изменит», — приводит слова Познера Sport24.

Лишь два игрока из нынешнего состава сборной России выступают в ведущих европейских чемпионатах. Это может быть одной из причин, почему в стране так слабо развит футбол.

Ранее стало известно, что Черчесов уходит в отставку. Решение было принято Российским футбольным союзом совместно с тренером.

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