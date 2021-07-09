Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июля 03:12
03:11
Политика
Госдеп назвал даты визита спецпредставителя президента США по климату в Москву
03:09
Наука
Разработчики космического ядерного буксира «Зевс» озвучили его способности
03:00
Общество
Эксперты турсферы рассказали, как в Крыму проходит курортный сезон после ЧС
02:55
Общество
МВД разработало контрольный список для мигрантов-нарушителей в России
02:54
Спорт
Познер назвал главную проблему российского футбола
02:53
Происшествия
Части разбившегося Ан-26 начали перевозить с места крушения на Камчатке
02:50
Спорт
Макгрегор раскритиковал Нурмагомедова за уход из UFC
02:46
Общество
Чрезмерная вежливость за рулем может привести к ДТП
02:41
Технологии
Qualcomm показала свой первый смартфон на мощнейшем Snapdragon
02:31
Общество
Рейв-группа Little Big записала совместный трек с немецким рэпером
Все новости

МВД разработало контрольный список для мигрантов-нарушителей в России
Общество
МВД разработало контрольный список для мигрантов-нарушителей в России
Невские Новости  /  Степан Яцко

Москва, 9 июля. Мигрантов начнут вносить в контрольный список в случае нарушения ими срока или условия пребывания на территории России. Соответствующий проект закона подготовило МВД РФ.

Попадать в список будут иностранные граждане, которые нарушили разрешенные сроки пребывания в России во время предыдущего нахождения в стране. Аналогичное правило распространяется на иностранцев, объявленных персонами нон грата, передает ТАСС.

Если мигранта выслали из страны или признали нежелательной персоной, то он тоже может быть включен в контрольный список. Такое же решение может быть принято в отношении иностранца, уклонявшегося от уплаты налога, расходов на его принудительную высылку или административного штрафа во время предыдущего пребывания в России.

Пребывающие в России мигранты будут обязаны получать единый документ с электронным носителем. Он будет использоваться в качестве удостоверения личности, срок его действия составляет десять лет.

Вернуться назад

мигранты россия законопроект мвд россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru