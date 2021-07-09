МВД разработало контрольный список для мигрантов-нарушителей в России

Москва, 9 июля. Мигрантов начнут вносить в контрольный список в случае нарушения ими срока или условия пребывания на территории России. Соответствующий проект закона подготовило МВД РФ.

Попадать в список будут иностранные граждане, которые нарушили разрешенные сроки пребывания в России во время предыдущего нахождения в стране. Аналогичное правило распространяется на иностранцев, объявленных персонами нон грата, передает ТАСС.

Если мигранта выслали из страны или признали нежелательной персоной, то он тоже может быть включен в контрольный список. Такое же решение может быть принято в отношении иностранца, уклонявшегося от уплаты налога, расходов на его принудительную высылку или административного штрафа во время предыдущего пребывания в России.

Пребывающие в России мигранты будут обязаны получать единый документ с электронным носителем. Он будет использоваться в качестве удостоверения личности, срок его действия составляет десять лет.