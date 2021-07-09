Части разбившегося Ан-26 начали перевозить с места крушения на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 9 июля. Обломки разбившегося самолета Ан-26 перевозят с места крушения для дальнейшей раскладки, сообщила пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

Спасатели ведут работы по сбору фрагментов самолета, врезавшегося в скалу на Камчатке. Уцелевшие части соберут в одном месте для выявления недостающих. Криминалисты продолжают работать с телами погибших.

«У родственников находившихся на борту людей изъяты образцы для проведения сравнительного молекулярно-генетического исследования, работа в указанном направлении продолжается», — пояснили в пресс-службе.

Сотрудники МЧС ранее обследовали 25 километров береговой линии рядом с местом крушения самолета с 28-ю пассажирами на борту. В поисково-спасательной операции участвуют водолазы, привлечена специальная техника, лодки, квадроциклы и вездеходы.