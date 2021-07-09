Макгрегор раскритиковал Нурмагомедова за уход из UFC

Москва, 9 июля. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах UFC Конор Макгрегор оскорбил Хабиба Нурмагомедова, назвав его трусом после ухода из большого спорта.

Оба бойца сошлись в очном поединке в октябре 2018 года. Тогда Нурмагомедов одержал победу над своим соперником с помощью удушающего приема в четвертом раунде.

«Как по мне, Нурмагомедов ничего не дал спорту! Три победы после того, как получил пояс, и потеря веры в себя… Но я не удивлен, что он убежал, поджав хвост, как крыса», — заявил Макгрегор в интервью ESPN.

Недавно на турнире UFC в Лас-Вегасе состоялся бой между Александром Волковым и Сирилом Ганом. Российский боец уступил своему оппоненту по решению судей.