Чрезмерная вежливость за рулем может привести к ДТП

Москва, 9 июля. Агрессивное и непрофессиональное поведение водителя может спровоцировать ДТП. Однако иногда причиной аварии становится избыточная вежливость участников движения.

Соответствующее заявление сделал автоэксперт Егор Васильев. В качестве примера он привел ситуацию с пешеходом, который решил перейти дорогу в неположенном для этого месте. Обычно водители с высокой социальной ответственностью сбавляют скорость и дают человеку возможность перейти дорогу.

«Однако он не учитывает того, что двигающиеся за ним автомобили не ожидают подобных действий с его стороны. В результате происходит ДТП, в котором может пострадать и пешеход», — пояснил Васильев в беседе с «Праймом».

Подобную вежливость можно сравнить с неуверенностью при управлении машиной, которая вызвана нехваткой мастерства и опыта. Социальная ответственность на дорогах должна сопровождаться высоким уровнем водительских навыков, что подразумевает понимание логики развития дорожной ситуации и предугадывание реакции других автовладельцев на действия водителя, считает эксперт.

Российских автомобилистов ранее предупредили о повышении размера штрафов при повторном нарушении ПДД. С 1 июля штраф за пьяное вождение при вторичном выявлении возрастет до 300 тысяч рублей.