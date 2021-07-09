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Чрезмерная вежливость за рулем может привести к ДТП
Общество
Чрезмерная вежливость за рулем может привести к ДТП
pixabay.com

Москва, 9 июля. Агрессивное и непрофессиональное поведение водителя может спровоцировать ДТП. Однако иногда причиной аварии становится избыточная вежливость участников движения.

Соответствующее заявление сделал автоэксперт Егор Васильев. В качестве примера он привел ситуацию с пешеходом, который решил перейти дорогу в неположенном для этого месте. Обычно водители с высокой социальной ответственностью сбавляют скорость и дают человеку возможность перейти дорогу.

«Однако он не учитывает того, что двигающиеся за ним автомобили не ожидают подобных действий с его стороны. В результате происходит ДТП, в котором может пострадать и пешеход», пояснил Васильев в беседе с «Праймом».

Подобную вежливость можно сравнить с неуверенностью при управлении машиной, которая вызвана нехваткой мастерства и опыта. Социальная ответственность на дорогах должна сопровождаться высоким уровнем водительских навыков, что подразумевает понимание логики развития дорожной ситуации и предугадывание реакции других автовладельцев на действия водителя, считает эксперт.

Российских автомобилистов ранее предупредили о повышении размера штрафов при повторном нарушении ПДД. С 1 июля штраф за пьяное вождение при вторичном выявлении возрастет до 300 тысяч рублей.

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дтп авто автоэксперт
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