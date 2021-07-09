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Рейв-группа Little Big записала совместный трек с немецким рэпером
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Рейв-группа Little Big записала совместный трек с немецким рэпером
Prt Scr youtube.com  /  Eurovision Song Contest

Москва, 9 июля. Петербургская группа Little Big выпустила новую песню, которая была записана с рэпером из Германии Finch Asozial. Музыканты уже сотрудничали вместе.

Новый трек рейв-группы получил название Rave Religion. Услышать композицию поклонники могут в социальной сети «ВКонтакте» или посмотреть видеоклип на YouTube-канале рэпера Finch Asozial. За пару часов подписчики Little Big сформировали свое мнение о песне.

«Лучше, чем несколько последних песен», заявила подписчица Диана, с которой многие согласились.

Группа Little Big должна была представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2020» с песней Uno. Видеоклип на трек понравился многим зрителям благодаря Дмитрию Красилову, известному как Пухляш. Стало известно, что коллектив больше не будет работать с танцором.

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песня Little Big finch asozial
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