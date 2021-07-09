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Qualcomm показала свой первый смартфон на мощнейшем Snapdragon

  /   Обновлено: 09 июля 2021 02:41
Технологии
Qualcomm показала свой первый смартфон на мощнейшем Snapdragon
pixabay.com  /  leon_0932

Сан-Диего, 9 июля. Компания Qualcomm презентовала первый мощнейший смартфон, разработанный в рамках программы Snapdragon Insiders.

Устройство, которое создавалось при участии ASUS, получило название Smartphone for Snapdragon Insiders. Его стоимость достигает внушительных 1,5 тысячи долларов США.

Смартфон базируется на чипе Snapdragon 888. На «борту» он имеет сразу 16 ГБ оперативной памяти и накопитель UFS 3.1 на 512 ГБ. Новинка поддерживает все существующие частоты 5G, имеет NFC-модуль, Wi-Fi шестого поколения и Bluetooth 5.2. Гаджет снабдили кодеком aptX Adaptive и научили молниеносно подключатся к комплектным беспроводным наушникам, которые называются MW08SI, с поддержкой 24-битного 96 кГц звука и активного шумоподавления.

Экран диагональю 6,78 дюйма с разрешением Full HD+ разработан компанией Samsung. Он имеет поддержку технологии HDR10 и HDR10+. Камера состоит из трех модулей на 64, 12 и 8 мегапикселей. Кроме основного датчика юзерам будут доступны «сверхширик» и «телевик». Фронтальная камера 24 Мп. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч, присутствует поддержка зарядки Qualcomm Quick Charge 5.0.

Недавно пользователей смартфонов предупредили об опасности полной зарядки гаджетов. Подобная процедура серьезно снижает срок работы батареи.

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