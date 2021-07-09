Уникальные «Терминаторы» обкатают на учениях «Запад-2021»

Москва, 9 июля. Боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» задействуют на стратегических учениях «Запад-2021». Данными в пятницу поделились источники в военном ведомстве.

Известно, что ни у одной страны в мире нет на вооружении такого принципиально нового класса военной мощи. Сообщалось, что «Терминаторы» во время учений будут прикрывать танковые подразделения России и Белоруссии.

«Они движутся со сверхзвуковой скоростью и могут поражать, помимо наземных, также и низколетящие цели, например вертолеты», — сообщил эксперт в беседе с «Известиями».

Перед военнослужащими будет стоять задача выяснить, как «Терминаторы» проявят себя в разных боевых ситуациях. БМПТ будут тестировать на сложной местности, в условиях городского боя, в горах и лесах.

В армию России также начали серийно поставлять новые «Терминаторы-2». На данный момент техника находит свое место в системе координат Вооруженных сил РФ.