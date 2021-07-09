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Прогноз Минэкономразвития России по темпам роста ВВП стал более позитивным
Экономика
Прогноз Минэкономразвития России по темпам роста ВВП стал более позитивным
ar.gov.ru  /  Портал административной реформы Министерства экономического развития РФ

Москва, 9 июля. Минэкономразвития внесло изменения в прогноз темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП) РФ на 2021 год. Его показатели составили 3,8%, что на 0,9% выше апрельского прогноза.

Поводом для такого решения стало улучшение динамики потребительского и инвестиционного сроков. Процесс восстановления экономики России превзошел ожидания ведомства, передает ТАСС.

Вместе с этим был улучшен прогноз по росту инвестиций до 4,5%. Прогноз министерства по уровню увеличения реальных доходов россиян остается в пределах 3% в 2021 году.

Экономисты ранее спрогнозировали показатель годовой инфляции по итогам июля текущего года. Согласно ожиданиям экспертов, она составит 5,9% до 6,5%.

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