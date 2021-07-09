Российские врачи указали на сложность получения лекарств для орфанных больных

Москва, 9 июля. Тяжесть лечения пациентов с орфанными (редкими) заболеваниями заключается в сложности получении необходимых препаратов. На это указали 84% российских врачей.

Соответствующее исследование провели АНО «Центр помощи пациентам «Геном», «Домом Редких» и «Фармпробегом». Участниками опроса стали 137 медицинских работников из 50 регионов страны, передают «Известия».

«Среди основных сложностей получения необходимых лекарств представители медицинского сообщества назвали отсутствие препарата в России (незарегистрированное лекарственное средство), перебои с поставками препаратов, недоступность его в регионе проживания», — говорится в исследовании.

Большинство медиков выступили за изменение системы лекарственного обеспечения орфанных пациентов. Постановка диагноза является еще одной серьезной проблемой людей с редкими заболеваниями, так как для их выявления иногда требуются годы.

Аналитическая компания RNC Pharma ранее заявила о сокращении объемов производства лекарственных препаратов в России. Показатель составил 9,2%, что соизмеримо с 1,7 млрд упаковок.