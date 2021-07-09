США все еще обдумывают возможность поездки Джилл Байден в Токио

Вашингтон, 9 июля. Поездка супруги американского лидера Джилл Байден на церемонию открытия летних Олимпийских игр в Токио пока не утверждена. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Американские власти все еще занимаются изучением этого вопроса и окончательного решения пока не приняли. Глава государства Джо Байден серьезно относится к мерам по защите здоровья спортсменов и членов иностранных делегаций во время проведения спортивного мероприятия.

«Президент поддерживает Олимпиаду в Токио и меры в области здравоохранения, необходимые для защиты спортсменов, сотрудников и зрителей», — заявила Псаки в ходе регулярного брифинга в Белом доме.

Организаторы Олимпиады ранее приняли решение запретить доступ зрителей на спортивные площадки из-за распространения коронавирусной инфекции. Японские власти вводят в Токио режим ЧС, который продлится до 22 августа и затронет весь период Игр.