Северные олени на Ямале получили ошейники с передатчиками

Салехард, 9 июля. Новый этап комплексного проекта «Тундра глазами оленя» провели ученые в ЯНАО. Они снарядили ошейниками со спутниковыми передатчиками 13 северных оленей.

Работа сотрудников Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН прошла на полевом стационаре Еркута. Модельное стадо предоставил его владелец и партнер проекта Ефим Сэротэтто. Для этого мероприятия олени прошли отбор — до «финала» дошли только самые подходящие особи, передает «Север-пресс».

Благодаря ошейникам ученые смогут собирать информацию о передвижениях, питании и энергозатратах животных. Этим они занимаются в рамках проекта «Тундра глазами оленей». Исследования будут проходить два года.

Некоторые исследователи наблюдают за активностью животных другими методами, например, с помощью фотоловушек. Так, Саяно-Шушенский заповедник недавно разместил кадры, на которых запечатлены резвящиеся котята краснокнижного ирбиса.