Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июля 03:10
03:09
Наука
Разработчики космического ядерного буксира «Зевс» озвучили его способности
03:00
Общество
Эксперты турсферы рассказали, как в Крыму проходит курортный сезон после ЧС
02:55
Общество
МВД разработало контрольный список для мигрантов-нарушителей в России
02:54
Спорт
Познер назвал главную проблему российского футбола
02:53
Происшествия
Части разбившегося Ан-26 начали перевозить с места крушения на Камчатке
02:50
Спорт
Макгрегор раскритиковал Нурмагомедова за уход из UFC
02:46
Общество
Чрезмерная вежливость за рулем может привести к ДТП
02:41
Технологии
Qualcomm показала свой первый смартфон на мощнейшем Snapdragon
02:31
Общество
Рейв-группа Little Big записала совместный трек с немецким рэпером
02:24
Технологии
Новая утечка воздуха произошла на МКС
Все новости

Северные олени на Ямале получили ошейники с передатчиками
Общество
Северные олени на Ямале получили ошейники с передатчиками
pixabay.com  /  foxycoxy

Салехард, 9 июля. Новый этап комплексного проекта «Тундра глазами оленя» провели ученые в ЯНАО. Они снарядили ошейниками со спутниковыми передатчиками 13 северных оленей.

Работа сотрудников Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН прошла на полевом стационаре Еркута. Модельное стадо предоставил его владелец и партнер проекта Ефим Сэротэтто. Для этого мероприятия олени прошли отбор до «финала» дошли только самые подходящие особи, передает «Север-пресс».

Благодаря ошейникам ученые смогут собирать информацию о передвижениях, питании и энергозатратах животных. Этим они занимаются в рамках проекта «Тундра глазами оленей». Исследования будут проходить два года.

Некоторые исследователи наблюдают за активностью животных другими методами, например, с помощью фотоловушек. Так, Саяно-Шушенский заповедник недавно разместил кадры, на которых запечатлены резвящиеся котята краснокнижного ирбиса.

Вернуться назад

исследование олени тундра
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru