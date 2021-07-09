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Геймеры убили 13 миллиардов виртуальных врагов в Cyberpunk 2077
Общество
Геймеры убили 13 миллиардов виртуальных врагов в Cyberpunk 2077
Федеральное агентство новостей

Варшава, 9 июля. Игроки польского проекта Cyberpunk 2077 в общей сложности совершили уже 13 миллиардов виртуальных убийств на улицах вымышленного города Найт-Сити.

Такой статистикой поделилась с геймерами компания-разработчик CD Projekt RED. Отмечается, что официальное население города составляет 6,9 млн человек. Пользователи почти сразу же разделились на два лагеря. Кто-то заинтересовался этой новостью и поддержал польских игроделов, а некоторые начали возмущаться.

«Никого это не интересует. Займитесь исправлением своей игры»,

«Клоуны, где нормальные новости по игре? Где DLC, где серьезные исправления? Что вы за чушь нам тут рассказываете?», начали писать пользователи.

Однако многие любители видеоигр встали на защиту разработчиков. Они отметили, что Cyberpunk 2077 избавился от множества проблем с момента релиза.

Недавно инсайдеры опубликовали список доступных для подписчиков PS Plus игр на июль. В список бесплатных игр для обладателей игровых консолей PlayStation вошел один проект для PS5 и два для PS4.

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