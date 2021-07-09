Геймеры убили 13 миллиардов виртуальных врагов в Cyberpunk 2077

Варшава, 9 июля. Игроки польского проекта Cyberpunk 2077 в общей сложности совершили уже 13 миллиардов виртуальных убийств на улицах вымышленного города Найт-Сити.

Такой статистикой поделилась с геймерами компания-разработчик CD Projekt RED. Отмечается, что официальное население города составляет 6,9 млн человек. Пользователи почти сразу же разделились на два лагеря. Кто-то заинтересовался этой новостью и поддержал польских игроделов, а некоторые начали возмущаться.

«Никого это не интересует. Займитесь исправлением своей игры», «Клоуны, где нормальные новости по игре? Где DLC, где серьезные исправления? Что вы за чушь нам тут рассказываете?», — начали писать пользователи.

Однако многие любители видеоигр встали на защиту разработчиков. Они отметили, что Cyberpunk 2077 избавился от множества проблем с момента релиза.

Недавно инсайдеры опубликовали список доступных для подписчиков PS Plus игр на июль. В список бесплатных игр для обладателей игровых консолей PlayStation вошел один проект для PS5 и два для PS4.