Молодые семьи Красноярска на счастье фотографируются с черными грифами

Красноярск, 9 июля. Пара черных грифов Цискаридзе и Лиепа привлекли внимание красноярских молодоженов. Они фотографируются с птицами на счастье в парке флоры и фауны «Роев ручей».

Грифы живут в парке уже более 14 лет. За их трогательными отношениями наблюдают как посетители, так и сотрудники учреждения, передает «Север-пресс». Местные жители нередко делают на память снимки с удивительными животными.

Однако больше всего грифы полюбились молодоженам. Считается, что эти птицы составляют крепкие союзы. Они нежно заботятся друг о друге в брачный период — самец защищает самку от дождя, солнца и приносит в гнездо самые лакомые кусочки. Поэтому в день свадьбы молодая пара предпочитает фотографироваться рядом с вольером, чтобы в кадр попали обе птицы. Тогда брак будет счастливым и крепким.

Недавно житель села Калинино Кировской области спас птенцов краснокнижной птицы степного луня. Он обнаружил их на участке сельхозпредприятия.