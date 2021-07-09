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Новые штрафы за загрязнение воздуха появятся в российском КоАП

  /   Обновлено: 09 июля 2021 01:29
Общество
Новые штрафы за загрязнение воздуха появятся в российском КоАП
pixabay.com  /  marcinjozwiak

Москва, 9 июля. Минприроды РФ подготовило законопроект о внесении новых штрафов в КоАП за загрязнение воздуха. Ведомство планирует дополнить существующую статью 8.21 кодекса.

Минприроды предлагает ввести санкции за отказ предоставлять сведения для проведения сводных расчетов загрязнения воздуха, обеспечивать вход на места, которые оказывают негативное воздействие на экологию, передают «Известия».

Штраф для должностных лиц будет составлять 20 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 200 тысяч рублей. Повторное нарушение грозит санкцией в размере до 500 тысяч рублей.

Окружающей среде вредит не только загрязнение воздуха, но и чрезмерная застройка. Это явление больше всего отмечено в столице России, рассказал модератор тематической площадки «Экология» регионального отделения ОНФ МО Антон Хлынов.

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