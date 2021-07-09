«Круэлла» и «Топи» попали в список лучших фильмов и сериалов полугодия

Москва, 9 июля. Компания «Кино Mail.ru» составила список лучших фильмов и сериалов первого полугодия 2021-го на основании мнения зрителей России. В топ попали «Круэлла» и «Вампиры средней полосы».

Лучшим сериалом россияне признали проект о семье вампиров, живущих среди обычных людей в Смоленске. Второе место досталось американскому драматическому сериалу «Мейер из Исттауна», а замыкает тройку лидеров «ВандаВижен», отметили в компании.

Список десяти лучших сериалов продолжают «Хрустальный», «Полет», «Засланец из космоса», «Топи», «В ее глазах», «Тень и кость», «За час до рассвета». Среди фильмов россияне поставили на первое место проект Disney «Круэлла». Вторую строчку занимает фэнтези «Последний богатырь: Корень зла», а третью — режиссерская версия «Лиги Справедливости».

Российский кинокомикс «Майор Гром: Чумной доктор» стал самым просматриваемым фильмом на стриминговом сервисе Netflix. Больше всего ленту увидели в Бразилии, Венгрии, Бельгии, Швейцарии, Чехии и Люксембурге.