МВД разработало единый документ для пребывающих в Россию мигрантов

Москва, 9 июля. Мигранты для легального нахождения в России будут получать единый документ с электронным носителем, который будут выдавать на десять лет.

Согласно новому законопроекту, въезжающий на территорию России иностранный гражданин для длительного пребывания в стране должен подать соответствующее заявление. По истечению срока действия документа, он подлежит к замене, пишет ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

Для получения удостоверения мигрант должен предоставить сведения о своем здоровье. Необходимо наличие полиса добровольного или обязательного медицинского страхования. При этом лица без гражданства смогут получить документ на основе сведений государственной информационной системы.

Недавно вице-премьер Татьяна Голикова распорядилась о создании единого реестра бездомных, проживающих в России. Задачу поручено выполнить Минтруду РФ и МВД.